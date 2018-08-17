Россия выразила США протест из-за ситуации с диппредставительствами

Москва направила Вашингтону ноту протеста в связи с нарушениями международного права в отношении диппредставительств России. В ноте утверждается, что российская сторона оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении американской дипсобственности в случае, если Вашингтон продолжит практику нарушений в отношении российских объектов.

Россия выразила США решительный протест в связи с продолжающимся грубым нарушением Вашингтоном норм международного права в отношении российских диппредставительств. МИД России направил Госдепу США по дипломатическим каналам соответствующую ноту.

"К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН. Генеральному секретарю Организации 18 мая сего года передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД.

В ноте МИД говорится, что Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении дипсобственности США в случае, если Вашингтон продолжит практику нарушений в отношении российских объектов.

"Министерство отмечает, что практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американских властей в помещения российских представительств, произвольным снятием государственного флага Российской Федерации, нарушением неприкосновенности их архивов", - говорится в документе.

В связи с этим Россия была вынуждена применять на её территории в отношении некоторых американских объектов ответные меры, от которых при других обстоятельствах предпочла бы воздерживаться, говорится в ноте.

"Министерство отмечает, что эти меры, тем не менее, пока не были полностью симметричными - поскольку Российская Федерация не преследует цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств Соединённых Штатов и не посягает на иммунитеты и неприкосновенность, предоставляемые таким помещениям, - и оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединённые Штаты продолжат свои нарушения", - отмечается в тексте.

Со 2 сентября 2017 года Генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашинтоне и Нью-Йорке оказались закрыты. Это произошло из-за решения властей США.

В марте 2018 года администрация президента США объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское Генконсульство в Сиэтле. Это произошло в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также Вашингтон потребовал освободить здание резиденции генконсула России в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью, до 25 апреля.

29 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва, в ответ на эти шаги Вашингтона, вышлет из России аналогичное количество дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге, что произошло вечером того же дня.