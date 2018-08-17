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Сотни людей приняли участие в траурном митинге в годовщину терактов в Барселоне

14:42
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Барселоне вспоминают жертв терактов, которые произошли год назад и унесли жизни 16 человек. Сотни людей приняли участие в траурных мероприятиях в столице Каталонии.

Они начались с возложения цветов к мемориалу на месте первой трагедии, рассказал "ТВ Центр". В церемонии приняли участие пострадавшие и родственники погибших. Некоторые не могли сдержать слез.

После этого участники прошли по улице Рамбла к месту проведения траурного митинга. Там к ним присоединились члены правительства и королевская семья.

17 августа прошлого года террористы въехали на микроавтобусе в толпу в центре Барселоны. Спустя несколько часов аналогичная атака произошла в небольшом городе Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Ответственность за теракты взяла запрещённая в России группировка "Исламское государство".

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Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
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