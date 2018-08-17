Собянин рассказал о развитии столичной программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился сегодня с семьями, которые получили квартиры по программе реновации в Южном Медведкове. До конца года в новое жильё въедут еще почти 10ть тысяч человек. И сегодня же мэр столицы посетил центр информирования горожан по переселению.

На всех этажах новостройки уже живут люди. Для тех, кто только собирается переезжать, здесь же открыт центр, где отвечают на все вопросы, передает "ТВ Центр".

​Шаговая доступность - важное условие. Москвичу не нужно далеко ездить, стоять в очередях и отдельно заверять документы. Чтобы процесс переселения по программе сделать наиболее комфортным, в одном помещении собрали представителей всех служб, задействованных в процессе оформления документов. Информационные центры создаются во всех районах Москвы, где начинается реновация.

​​​Получить смотровое уведомление, ключи от квартиры для осмотра, - все в одном месте. Как подписание договора, так и его регистрация. Только в одном районе на северо-востоке Москвы реновация затронет более тысячи жителей. По протоколам общих собраний в программу вошли 10 домов: 4 пятиэтажки и 6 панельных девятиэтажек.

​Галина Федоровна не нарадуется своей светлой и просторной кухне. За 52 года жизни в пятиэтажке собираться за одним столом даже не пробовали. Пятиметровая кухня, двухметровый коридор. В новой квартире — другое дело. Топорковы получили двушку. Только по новым стандартам. Просторная лоджия — гордость хозяина дома. Там мастерская. Хозяйка приглашает на кухню, угощает чаем.

"В начале 2018 года первые москвичи переехали в новые квартиры по программе реновации. Сегодня программа постепенно выходит на полную мощность. До конца года будет начато переселение порядка 10 тысяч человек. Строятся и проектируются десятки новых домов. Но, конечно, самое сложное – впереди. В следующем году мы начнем обсуждать с жителями проекты новых кварталов, которые будут построены на месте сносимых пятиэтажек. И здесь речь пойдет уже не об отдельных домах, а о том, чтобы вместе с москвичами определить будущий облик города", - сказал Собянин.

​До прежнего места жительства рукой подать. Казалось бы, ностальгия по родным стенам, но никакого стресса от переезда новоселы не почувствовали — соседи знакомы, район тоже. Единственное, что непривычно — лифт, мусоропровод и мысль о том, что ремонт в ближайшие годы делать не придется. Квартира досталась в идеальном состоянии.

​Анастасия Мартынова, Полина Кастрицкая, Виктор Мальцев и Александр Савин. "ТВ Центр", Москва.