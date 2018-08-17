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Москва глазами звезд: актер Воскресенский показал "свой" Арбат

15:37
  • пятница
  • 17 августа 2018

На Новом Арбате проходит фестиваль "Букинист". На четырех площадках представлены книги на русском и иностранных языках. Жизнь кипит и на соседнем Старом Арбате. Эти две улицы хорошо вписались в современные ритмы города и обновляются вместе со всей Москвой.

Москва для актёра Евгения Воскресенского началась со Старого Арбата и его переулков, когда в 1982 году он приехал в столицу учиться на актёра. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Здесь еще не было пешеходной улицы, здесь еще ходили трамваи, но уже готовилась пешеходная улица. На последнем трамвае мы осенью в 82-м проехали, и Арбат закрыли", - рассказывает Воскресенский.

Арбат постепенно превращался в первую столичную пешеходную улицу, московский Монмартр, а Евгений Воскресенский с упоением выполнял заданное в Щукинском училище - оригинальное "упражнение на внимание".

"Педагоги просили пройти по улице Вахтангова и рассказать, что это за дома - какая улица, кто здесь жил. Здесь у нас, в этом дворе жила музыкальный руководитель наш. Актерский жилой дом. Здесь вот Михаил Михайлович Державин жил. И Русланова, и Абрикосовы", - показывает актер.

Неподалеку от памятника Булату Окуджаве было общежитие театра Сатиры. Частенько, вспоминает, туда захаживали и пели под гитару бардовские песни, тут же, на лавочках. Впрочем, на Арбате, кажется, всегда поют. Не присоединиться невозможно.

Старый Арбат - улица не только художников и музыкантов, но и театралов. Тут и Дом актера, и театр Вахтангова. В общем, частенько здесь и "звезда с звездою" говорит.

- Здравствуйте, добрый день, я вас знаю! Вы - известный артист! Вас снимают!

- Ха-ха-ха-ха.Вот это тоже известный артист — Гришечкин Вячеслав! Вот надо же попал!

А вот по Новому Арбату, признается Евгений Воскресенский, раньше не очень стремились гулять - шумный он, суетливый. А сейчас, после реконструкции, когда появились деревья и скамейки необычного дизайна, вполне приятно пройтись.

"Лавки книжные и кафе, открытые кафе, закрытые, увеличились зеленые насаждения, он стал более широким", - говорит он.

Местные жители и те, кто здесь постоянно работает, перемены на Новом Арбате тоже оценили: "Мне понравилось то, что здесь очень озеленили, отделили пешеходную часть от автомобильной дороги, что очень много появилось газонов. Он стал чистый, он стал просторный, и он стал действительно интересный".

Обновленный Арбат действительно моментально включился в городскую жизнь, он теперь постоянно становится фестивальной площадкой. Вот и сейчас здесь кругом книжки. Это столичный фестиваль "Букинист" с бесплатными лекциями о литературе, буккроссингом, музыкальными постановками. Евгений Воскресенский говорит: на такой открытой сцене любой артист с удовольствием согласится сыграть.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Иванов, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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Реконструкция улицы Новый Арбат
Реконструкция улицы Новый Арбат
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