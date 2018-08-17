В Третьяковке откроется выставка работ Куинджи

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в начале октября откроется выставка Архипа Куинджи. Всего будет представлено около 200 работ художника.

Третьяковская галерея к началу нового сезона представила выставки, которые вне всяких сомнений станут знаковыми в культурной жизни столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На начало сентября запланирована выставка работ Ильи и Эмилии Кабаковых, которая называется "В будущее возьмут не всех". До этого она экспонировалась в галерее Тейт Модерн в Лондоне.

Чуть позже Третьяковка представит первую ретроспективную выставку Михаила Ларионова. Полотна лидера русского авангарда, всего около 500 тонн, привезут из российских, парижских и лондонских музеев. А третьим событием в начале октября станет выставка Архипа Куинджи.