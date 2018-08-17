Украина грозит конфисковать танкер "Механик Погодин"

Киев угрожает конфисковать российский танкер "Механик Погодин" и даже выставить его на аукцион, чтобы покрыть некие убытки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Уже неделю наш корабль остаётся заблокированным в порту Херсона под надуманным предлогом, отметил "ТВ Центр". Ранее в СБУ сообщили, что судовладельца включили в санкционный список. По версии Омеляна, корабль якобы заходил в порты Крыма.

Компания-оператор российского танкера эту информацию уже опровергла. Местные власти не только незаконно удерживают судно, но также устраивают провокации. Накануне на корабль пыталась проникнуть группа украинских пограничников. После этого на борт хотели попасть 11 экологов. Такое число сотрудников в разы превышает необходимое количество для проведения проверок. Обе попытки проникновения были пресечены.

В нашем Совете по правам человека при президенте действия украинских властей назвали возмутительными, и выразили сожаление.