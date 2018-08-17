Скончался лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

Писатель, лауреат премии "Русский букер" Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Российский писатель Владимир Шаров умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС.

По данным агентства ФАН, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Информация о дате и месте похорон будет известна позднее.

Владимир Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Окончил исторический факультет Воронежского университета, кандидат исторических наук. Является автором произведений "До и во время", "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети", "Мне ли не пожалеть…", "Старая девочка", "Ходынка", "Искушение Революцией", "Рама воды", "След в след". За книгу "Возвращение в Египет" он получил премию "Русский Букер" в 2014 году.