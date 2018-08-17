ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ выпустил монеты к 80-летию Высоцкого

14:51
  • пятница
  • 17 августа 2018

Центробанк представил новые памятные монеты. Одна из них приурочена к юбилею знаменитого поэта и актёра Владимира Высоцкого. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Монета из серии "Выдающиеся личности России" выполнена из серебра, рассказал "ТВ Центр". Номинал – два рубля, хотя её реальная стоимость значительно выше. На оборотной стороне изображён Высоцкий с гитарой, справа указаны годы жизни.

Серию "На страже Отечества" пополнила монета, посвящённая Отечественной войне 1812 года. На ней изображена группа солдат со знаменем и мушкетами.

Также Центробанк представил монеты с эмблемой Росреестра и памятные денежные знаки, посвящённые 350-летию отечественного государственного судостроения. Тираж каждой монеты – три тысячи экземпляров.

Главное сегодня
Новые монеты
Новые монеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100