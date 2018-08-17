ЦБ выпустил монеты к 80-летию Высоцкого

Центробанк представил новые памятные монеты. Одна из них приурочена к юбилею знаменитого поэта и актёра Владимира Высоцкого. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Монета из серии "Выдающиеся личности России" выполнена из серебра, рассказал "ТВ Центр". Номинал – два рубля, хотя её реальная стоимость значительно выше. На оборотной стороне изображён Высоцкий с гитарой, справа указаны годы жизни.

Серию "На страже Отечества" пополнила монета, посвящённая Отечественной войне 1812 года. На ней изображена группа солдат со знаменем и мушкетами.

Также Центробанк представил монеты с эмблемой Росреестра и памятные денежные знаки, посвящённые 350-летию отечественного государственного судостроения. Тираж каждой монеты – три тысячи экземпляров.