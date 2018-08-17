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В Крыму нашли останки древнего кита возрастом 10 миллионов лет

15:00
  • пятница
  • 17 августа 2018

Уникальную находку обнаружили в Крыму. Скелет древнего кита пролежал в земле 10 миллионов лет. Его нашли во время археологической разведки перед началом строительства железной дороги, подхода к Крымскому мосту.

Всего в метре от поверхности нашли большой фрагмент скелета древнего цетотерия – предка современных усатых китов, пояснил "ТВ Центр". Млекопитающее обитало в Сарматском море, оно занимало территорию в том числе современного Керченского полуострова. Когда-то кости лежали на дне, но в результате поднятия геологических слоёв оказались на поверхности. Сочленённые фрагменты скелета одного животного находят редко – это считается большой удачей для палеонтологов.

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Останки древнего кита
Останки древнего кита
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