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Международный союз конькобежцев обнулил все рекорды в фигурном катании

14:42
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Международном союзе конькобежцев объявили об обнулении всех установленных к настоящему моменту рекордов в фигурном катании. С сезона 2018/19 начинает работу новая шкала оценок выступлений. Таким образом, в архив отправились, в частности, достижения Алины Загитовой в короткой программе (82,92 балла) и Евгении Медведевой в произвольной (160,46).

Все установленные к настоящему моменту рекорды в фигурном катании обнулены, объявили в Международном союзе конькобежцев. Об этом пишет "Интерфакс".

В организации пояснили, что все рекорды переходят в разряд "исторических", а с сезона 2018/19 начинает работу новая шкала оценок выступлений. 

В архив вслед за остальными ушли и достижения российских спортсменов. Это, в частности, рекорд Алины Загитовой в короткой программе (82,92 балла), Евгении Медведевой в произвольной (160,46) и пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков в короткой программе (84,17).

Ранее сообщалось, что Нидерланды внесли на рассмотрение Международного союза конькобежцев предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет. В настоящий момент минимальный возраст для перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

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