Главу МВД Италии раскритиковали за праздничный ужин в день трагедии в Генуе

Главу МВД Италии Маттео Сальвини подвергли критике за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек. Сам Сальвини заявил, что поездка в Сицилию была официальной, а встречался он там с "мэрами и стражами порядка" для обсуждения проблем с мафией.

В Италии вызвало недовольство поведение главы министерства внутренних дел страны Маттео Сальвини - как пишут СМИ, в день обрушения моста в Генуе он в составе большой компании участвовал в праздничном ужине в одном из сицилийских ресторанов. Внимание на публикации обратил "Интерфакс".

"Фотографии Сальвини, на которых он устраивает праздник в такой драматичный момент для Генуи, когда вся страна чувствует горе, являются оскорблением", - написал у себя в Twitter лидер Демократической партии Италии Маттео Орфини, добавив, что ужин проходил в тот момент, когда в Генуе "еще разбирали обломки".

Сам Сальвини уже отреагировал на критику, заявив, что поездка в Сицилию была официальной, а встречался он там с "мэрами и стражами порядка" для обсуждения проблем с мафией.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Сейчас известно о 38 погибших и 16 пострадавших, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии. От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами. В момент ЧП по мосту двигались более 30 автомобилей. В Генуе был объявлен двухдневный траур, в административной области Лигурия на гол ввели режим ЧС.