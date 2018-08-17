Выборы мэра Москвы: жириновцы обходят ленинцев

Согласно опросу ВЦИОМ, главной интригой предстоящих выборов мэра Москвы станет борьба за второе место. Она, по мнению респондентов, развернется между кандидатами от ЛДПР и КПРФ.

Половина жителей Москвы интересуется предстоящими выборами мэра. По данным TVC.ru, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Опросы показывают, что действующий мэр столицы может набрать на предстоящих выборах 65,5% голосов. С примерно равными шансами второе место могут занять кандидаты от ЛДПР и КПРФ. Михаил Дегтярев и Вадим Кумин могут рассчитывать на 11,1% и 10,1% голосов москвичей соответственно. Если расклад не поменяется эти выборы станут первыми в столице, когда ЛДПР обошла КПРФ. На всех предыдущих крупных выборах в Москве коммунисты обходили своих оппонентов.

"Бренд КПРФ сильнее, чем бренд ЛДПР, но Вадим Кумин как кандидат выглядит уныло. У Михаила Дегтярева есть энергетика, он бодрый молодой человек, при этом очень сильно по стилистике отличается от Сергея Собянина и больше всех похож на публичного политика", - отметил политолог Евгений Минченко.

О "той или иной степени готовности" прийти на избирательные участки заявили 62% участников опроса ВЦИОМ. Однако социологи полагают, что реальный процент явки окажется на уровне 31,7. На прошлых мэрских выборах в столице явка составила 32,03%. Сергей Собянин победил с 51,37% голосов, вторым стал оппозиционер Алексей Навальный с 27,24%.

Согласно опросу ВЦИОМ, предстоящие выборы интересуют 52% опрошенных. 42% респондентов сказали, что выборы им "скорее не интересны". 23% опрошенных считают, что выборы мэра не повлияют на их жизнь, вне зависимости от результата, в то время как 41% уверен в "значительном влиянии" выборов на их жизнь. Еще 31% участников опроса считают, что влияния выборов "легко избежать".