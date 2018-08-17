"МиГ" начал разработку истребителя-перехватчика пятого поколения

В России уже ведется разработка истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Результаты в скором времени представят общественности. Ранее сообщалось о завершении экспериментальной отработки подводного беспилотника "Посейдон".

Глава "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что корпорация приступила к разработке истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Его слова приводит "Интерфакс".

"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого проекта", - подчеркнул Тарасенко, добавив, что наработки в скором времени представят общественности.

В декабре 2017 года сообщалось, что работы по созданию сменщика Миг-31, который был принят на вооружение в 1981 году, могут начаться в 2018-м, перед этим техническое задание будет обсуждаться с Министерством обороны.

19 июля стало известно, что в России завершается экспериментальная отработка подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру. Как добавили в Минобороны, в стране начали серийно производить гиперзвуковые боевые блоки "Авангард".