Меркель попросила не ждать "особых результатов" от встречи с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным будут носить рабочий характер, и попросила не ждать от встречи "особых результатов". По ее словам, в Берлине хотят хороших отношений с Москвой, поэтому лидеры двух стран, как и планировалось, увидятся в Германии 18 августа.

В Берлине хотят хороших отношений с Москвой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подтвердила, что ее встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 18 августа в Германии.

Немецкий лидер при этом оговорилась, что ждать от переговоров "особых результатов" не стоит, так как ее встреча с Путиным будет носить рабочий характер. По ее мнению, число общих проблем – от Украины и Сирии до экономического сотрудничества – делает постоянный диалог с Россией оправданным. Меркель подчеркнула, что считает важным поддерживать разговор с Россией.

Канцлер также сообщила о планах подготовки встречи в формате Германия-Франция-Турция-Россия по Сирии. Она планирует обсудить эту идею с Путиным.

"Встреча в формате Германия-Франция-Турция и Россия может иметь смысл, она должна быть хорошо подготовлена, и поэтому точной даты пока нет. Мы будем работать над тем, чтобы советники провели такую подготовительную встречу и тогда примем решение, есть ли смысл ее проводить", - цитирует "Интерфакс" заявление Меркель.

Ранее в пятницу стало известно, что Путин обсудил с членами Совбеза России темы предстоящих переговоров с Меркель. Встреча двух лидеров пройдет в Берлине в субботу (начнутся в 19:00 мкс). По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент и канцлер "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.