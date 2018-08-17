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Путин обсудил предстоящую встречу с Меркель с Совбезом России

15:15
  • пятница
  • 17 августа 2018

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые должны состояться 18 августа. Также обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России предстоящие переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Состоялся обмен мнениями по темам, которые могут затрагиваться завтра (18 августа, - прим. ред.) в ФРГ в предстоящих контактах с канцлером Меркель, включая сирийские дела и Украину", - сказал он.

По его словам, также обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее Песков рассказал, что Президент России обсудит с канцлером ФРГ реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран в ходе встречи.

Переговоры Путина и Меркель пройдут 18 августа. Они начнутся в правительственной резиденции Мезеберг в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Перед приездом в Германию Путин совершит визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пройдет в Вене.

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