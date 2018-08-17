Минпросвещения предложило ограничить число детей в приемных семьях до 3

Министерство просвещения хочет с 2020 года ограничить допустимое число детей в приемных семьях до трех. На данный момент число усыновленных и родных детей не должно превышать восьми детей.

Министерство просвещения подготовило законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года число родных и приемных детей в семье усыновителя не должно превышать трех, об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что эта мера позволит более качественно воспитывать детей и снизит риск возврата ребенка в организации для сирот.

"При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя (усыновителей) не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе", - говорится в тексте документа.

В настоящее время число усыновленных и родных детей не должно превышать восьми детей, однако это постановление правительства носит рекомендательный характер. В действительности, число детей в приемных семьях может быть больше.