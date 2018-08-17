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Турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона

15:33
  • пятница
  • 17 августа 2018

Суд турецкого города Измир в третий раз отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве террористам. Турецкие власти удерживают Брансона с октября 2016 года.

Как сообщает телеканал Haberturk, в турецком городе Измир суд вновь отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве террористам. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что адвокат Брансона подавал протест на вердикт суда уже в третий раз.

Турецкие власти удерживают Брансона с октября 2016 года. Обвинения в его адрес касаются пособничества организации гюленистов FETÖ, которую Анкара считает террористической.

Сам Брансон обвинения отрицает. При этом в 2017 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана освободить Брансона. Эрдоган же предложил Вашингтону обменять Брансона на оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке государсвенного переворота.

16 августа министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Анкары, если Турция не отпустит Брансона. До этого Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий для Турции — с 20 до 50 процентов. 

Вместе с тем 1 августа американское Министерство финансов ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. В ответ на это Эрдоган объявил о заморозке счетов министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке.

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