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Правительство не обсуждает изъятие сверхприбыли у бизнеса

15:53
  • пятница
  • 17 августа 2018

Правительство России выступает против усиления нагрузки на компании, получившие дополнительные доходы в результате снижения курса рубля. Как заявил представитель первого вице-премьера Антона Силуанова, изъятие сверхдоходов у крупного бизнеса не обсуждается в кабмине.

В правительстве России не обсуждают изъятие сверхприбыли у металлургических и химических компаний, передает ТАСС. Такую идею ранее предложил помощник президента Андрей Белоусов.

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - сообщил представитель первого вице-премьера Антона Силуанова.

Несмотря на это, глава Минфина и Белоусов проведут 24 августа встречу с крупным бизнесом, на которой стороны обсудят, куда направить допдоходы, полученные в результате снижения курса рубля. Речь может идти об инвестициях, развитии и создании новых рабочих мест.

Ранее Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изъять у металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей дополнительных доходов и направить эти деньги на реализацию майского указа. Глава государства тогда согласился, что такую возможность должны проработать в кабмине.

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