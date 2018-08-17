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В МИД рассказали о перспективах строительства транскаспийских трубопроводов

15:54
  • пятница
  • 17 августа 2018

Прокладка транскаспийских трубопроводов должна быть согласована всеми прикаспийскими странами, заявили в МИД России. Ранее в Актау лидеры России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Игорь Братчиков заявил, что вопрос прокладки транскаспийских трубопроводов должен согласовываться всеми прикаспийскими странами. Его слова приводит ТАСС.

"Любая из прикаспийских стран, если сочтет это необходимым, сможет включиться в процедуру оценки возможных последствий от таких конструкций для экологии Каспия, причем еще на этапе проектирования", - подчеркнул Братчиков.

12 августа в Актау лидеры России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Таким образом, в спорах о статусе Каспия, которые длились более 20 лет, была поставлена точка. Согласно тексту документа, проекты трубопроводов должны быть согласованы только между теми странами, через территориальные воды которых конкретный трубопровод пройдет.

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