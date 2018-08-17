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В Совбезе подтвердили подготовку встречи Патрушева и Болтона

16:05
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Совбезе России подтвердили подготовку встречи Николая Патрушева и Джона Болтона в Женеве. Состояться она должна до конца августа. Повестка и формат в настоящий момент согласовываются.

Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин подтвердил подготовку встречи в Женеве секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона. Слова Аношина приводит ТАСС.

"Встреча Патрушева и Болтона планируется. Предполагается, что она состоится в Женеве до конца августа", - сообщил пресс-секретарь, добавив, что повестка и формат согласовываются.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Болтон в Женеве встретится с представителями Израиля и Украины, а также со своим неназванным российским коллегой. Тогда отмечалось, что будут обсуждаться темы, ранее затронутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки.

17 августа Путин обсудил с членами Совбеза России переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые должны состояться 18 августа. Также поднимались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

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