Минсельхоз не обнаружил существенного роста цен на мясо в России

В 2018 году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли не существенно, заявили в Минсельхозе. Ранее первые партии говядины из России были поставлены на рынок Турции. Кроме того, присутствуют перспективы по поставкам туда мяса птицы.

Министерство сельского хозяйства России выпустило заявление, согласно которому в стране в 2018 году не наблюдается значительного роста цен на мясную продукцию. Об этом пишет ТАСС.

"В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли не существенно", - отметили в Минсельхозе.

13 августа сообщалось, что в Государственной думе намерены запретить называть "колбасой" те продукты, в которых содержится менее 50 процентов настоящего мяса. Депутаты предложили указывать на этикетках возможные последствия от употребления "заменителя колбасы".

27 июля вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что первые партии говядины из России были поставлены на рынок Турции. Кроме того, есть перспективы по поставкам мяса птицы. Вместе с тем у турецких компаний также существует интерес к работе на российском рынке.