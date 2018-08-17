Росстат сообщил о росте доходов и зарплат россиян в июле

Рост реальных доходов россиян в июле 2018 года в годовом выражении составил 2%, реальных зарплат - 8%, сообщил Росстат. При этом по сравнению с июнем 2018 года доходы упали на 4,7%.

Реальные доходы россиян в июле в годовом выражении (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года) выросли на 2%, реальные зарплаты - на 8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом по сравнению с июнем 2018 года реальные доходы населения в июле 2018 года упали на 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, отмечает РИА Новости.

ВВП, по оценке службы, в I полугодии вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные оказались несколько ниже расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост в первом полугодии 2018 года на 1,7%.