День еврейской культуры пройдет на ВДНХ 19 августа

На ВДНХ в воскресенье, 19 августа, пройдет День еврейской культуры, сообщили в пресс-службе выставки. Гостям предложат познакомиться с традициями еврейских заговоров и попробовать цимес.

В воскресенье, 19 августа, в рамках Летней образовательной программы в лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ пройдет День еврейской культуры.

"Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, которая включит в себя лекции о кошерном искусстве, особенностях религии, толкования еврейских текстов, просмотр известного израильского фильма, а также кулинарные и танцевальные мастер-классы для детей и взрослых", - сообщили TVC.RU в пресс-службе выставки.

В рамках мероприятия, в частности, пройдут лекции "Еврейские заговоры и заклинания" и "Десять невозможных в еврейском искусстве вещей". На детской интерактивной программе "Рош ха-Шана - начало сладкого года" посетители узнают все о празднике, попробуют праздничное угощение и примут участие в мастер-классах по изготовлению символики праздника в разных техниках.

Кроме того, любителей кинематографии будут ждать на показе израильского фильма-драмы "Внутренняя грамматика".