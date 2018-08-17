ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кузнецова предложила проверить региональные программы воспитания в школах

16:36
  • пятница
  • 17 августа 2018

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила проверить действующие в регионах школьные программы по воспитанию. Омбудсмен отметила, что важно оценить качество программ и их соответствие стратегии развития воспитания, а затем дать возможность специалистам провести экспертизы.

В пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка в России Анны Кузнецовой сообщили о ее предложении проверить действующие в регионах школьные программы по воспитанию. Пресс-службу цитирует ТАСС.

"В первую очередь я предлагаю рассмотреть вопрос о мониторинге действующих программ по воспитанию и социализации, оценить их качество, их соответствие стратегии развития воспитания", - сказала Кузнецова, добавив, что затем специалисты должны провести экспертизы соответствующих программ на соответствие выработанным стратегиям.

Омбудсмен подчеркнула, что самое сложное - выбрать критерии для проверок, так как для каждого конкретного ребенка ситуация всегда до известной степени уникальна.

Для реализации обозначенных Кузнецовой предложений создана рабочая группа, куда входят представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее стало известно, что, согласно данным Рособрнадзора, почти три тысячи российских школ необъективно провели Всероссийские проверочные работы 2018 года. Результаты там оказались заметно выше среднего по региону, а затем не подтвердились на ЕГЭ. ВПР проводились Рособрнадзором второй год подряд. В 2018-м в них приняли участие почти пять миллионов учащихся из более чем 40,5 тысячи школ.

Читайте также:
Главное сегодня
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100