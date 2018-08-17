Кузнецова предложила проверить региональные программы воспитания в школах

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила проверить действующие в регионах школьные программы по воспитанию. Омбудсмен отметила, что важно оценить качество программ и их соответствие стратегии развития воспитания, а затем дать возможность специалистам провести экспертизы.

В пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка в России Анны Кузнецовой сообщили о ее предложении проверить действующие в регионах школьные программы по воспитанию. Пресс-службу цитирует ТАСС.

"В первую очередь я предлагаю рассмотреть вопрос о мониторинге действующих программ по воспитанию и социализации, оценить их качество, их соответствие стратегии развития воспитания", - сказала Кузнецова, добавив, что затем специалисты должны провести экспертизы соответствующих программ на соответствие выработанным стратегиям.

Омбудсмен подчеркнула, что самое сложное - выбрать критерии для проверок, так как для каждого конкретного ребенка ситуация всегда до известной степени уникальна.

Для реализации обозначенных Кузнецовой предложений создана рабочая группа, куда входят представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее стало известно, что, согласно данным Рособрнадзора, почти три тысячи российских школ необъективно провели Всероссийские проверочные работы 2018 года. Результаты там оказались заметно выше среднего по региону, а затем не подтвердились на ЕГЭ. ВПР проводились Рособрнадзором второй год подряд. В 2018-м в них приняли участие почти пять миллионов учащихся из более чем 40,5 тысячи школ.