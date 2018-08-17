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Путин назначил нового посла России в Кувейте

16:43
  • пятница
  • 17 августа 2018

Владимир Путин в пятницу сменил посла России в Кувейте. Представлять интересы страны вместо Алексея Соломатина будет Николай Макаров. Ранее он занимал пост замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

Владимир Путин сменил посла России в Кувейте. Указом президента Алексей Соломатин освобожден от занимаемой должности.

Другим указом Чрезвычайным и Полномочным послом назначен Николай Макаров. Ранее он занимал пост заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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