Путин назначил нового посла России в Кувейте

Владимир Путин в пятницу сменил посла России в Кувейте. Представлять интересы страны вместо Алексея Соломатина будет Николай Макаров. Ранее он занимал пост замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

Владимир Путин сменил посла России в Кувейте. Указом президента Алексей Соломатин освобожден от занимаемой должности. Другим указом Чрезвычайным и Полномочным послом назначен Николай Макаров. Ранее он занимал пост заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.