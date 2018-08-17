ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Грозов назначен новым представителем России в СНГ

16:56
  • пятница
  • 17 августа 2018

Профильного чиновника МИД Андрея Грозова назначили новым постоянным представителем России при СНГ вместо Андрея Швецова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем России при СНГ. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Грозова Андрея Юрьевича постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске, республика Белоруссия" - говорится в документе. Ранее Грозов был в МИД России замдиректора первого департамента по СНГ.

Еще одним указом Путин снял с должности постпреда России при СНГ Андрея Шведова, который занимал ее с 2014 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин подписывает указ
Президент России Владимир Путин подписывает указ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100