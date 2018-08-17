Андрей Грозов назначен новым представителем России в СНГ

Профильного чиновника МИД Андрея Грозова назначили новым постоянным представителем России при СНГ вместо Андрея Швецова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем России при СНГ. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Грозова Андрея Юрьевича постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске, республика Белоруссия" - говорится в документе. Ранее Грозов был в МИД России замдиректора первого департамента по СНГ.

Еще одним указом Путин снял с должности постпреда России при СНГ Андрея Шведова, который занимал ее с 2014 года.