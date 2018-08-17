Минстрой: в реестре обманутых дольщиков значатся 34 тыс. человек

К настоящему моменту в России насчитывается 880 проблемных строительных объектов. Это 90617 запущенных договоров долевого участия. При этом 34085 граждан включены в реестр обманутых дольщиков. Наибольшее количество проблемных строек наблюдается в Свердловской и Челябинской областях.

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев рассказал о количестве граждан России, включенных в реестр обманутых дольщиков. Его слова приводит "Коммерсант".

"По итогам второго квартала 2018 года в России насчитывается 880 проблемных объектов. Это 90617 запущенных договоров долевого участия и 34085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших граждан", - сказал Якушев.

Он добавил, что наибольшее количество проблемных строек наблюдается в Свердловской и Челябинской областях - это 83 процента от общего числа. При этом в 17 субъектах страны обманутых дольщиков нет вовсе.

Министр также уточнил, что права граждан по 37 объектам будут восстановлены до конца 2018 года.

Ранее Якушев заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов может повлиять на тарифы на коммунальные услуги, однако не даст дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

Вместе с тем 14 августа сообщалось, что в связи с увеличением ставки НДС Минэкономразвития предлагает повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году в два этапа: 1 января и 1 июля. По мнению чиновников, это "предотвратит негативные тарифные последствия".