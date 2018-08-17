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Совет при МВД опроверг информацию о проверке в отношении Вайкуле

17:37
  • пятница
  • 17 августа 2018

Общественный совет при МВД по Москве не инициировал проверку концертной деятельности исполнителей в России, в том числе в отношении латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Ранее об этом сообщил представитель совета Александр Хаминский.

Общественный совет при МВД по Москве опроверг информацию о проверках концертной деятельности исполнителей в России, в том числе Лаймы Вайкуле.

"Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе в отношении певицы Лаймы Вайкуле", - заявил агентству ТАСС зампредседателя общественного совета Валерий Грибакин.

Ранее сообщалось, что совет проверит концертную деятельность отечественных и зарубежных артистов в России, в том числе речь шла о законности выступлений латвийской певицы Вайкуле.

"В отношении не только Лаймы Вайкуле, но и вообще как в отношении зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями, так и отечественных звезд", - уточнил в разговоре с РБК представитель совета Александр Хаминский.

По словам руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики, он уже несколько лет занимается вопросом налогообложения исполнителей, которые выступают на корпоративах и  частных вечеринках. Для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, рассказал Хаминский.

"Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина?" – возмутился он.

Ранее Вайкуле оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о Крыме. На пресс-конференции перед концертом в Одессе певица заявила, что выступать на полуострове не будет, какой бы гонорар ей ни предложили.

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