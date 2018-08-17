ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ сообщили о переброске новых турецких танков на границу с Сирией

17:33
  • пятница
  • 17 августа 2018

Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T, сообщают СМИ. Сначала бронетехнику на грузовых машинах перевозят в провинцию Антакья, а затем дислоцируют на турецко-сирийской границе.

Как пишет газета Milliyet, Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что бронетехнику на грузовых машинах перевозят в провинцию Антакья. Затем ее намерены дислоцировать на турецко-сирийской границе.

Ранее сообщалось, что еще одно судно, оснащенное ракетами "Калибр", войдет в состав группировки ВМФ России в Средиземном море у берегов Сирии. Это малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

15 августа стало известно, что президент Сирии Башар Асад издал несколько указов об амнистии различных категорий граждан, участвовавших в боевых действиях в САР. Вместе с тем 1 августа Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность".

Читайте также:
Новости по теме
Флаг Турции
Флаг Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100