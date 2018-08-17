СМИ сообщили о переброске новых турецких танков на границу с Сирией

Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T, сообщают СМИ. Сначала бронетехнику на грузовых машинах перевозят в провинцию Антакья, а затем дислоцируют на турецко-сирийской границе.

Как пишет газета Milliyet, Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что бронетехнику на грузовых машинах перевозят в провинцию Антакья. Затем ее намерены дислоцировать на турецко-сирийской границе.

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15 августа стало известно, что президент Сирии Башар Асад издал несколько указов об амнистии различных категорий граждан, участвовавших в боевых действиях в САР. Вместе с тем 1 августа Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность".