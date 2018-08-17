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В крови сбившего москвичку экс-сотрудника "Синергии" нашли наркотики

17:40
  • пятница
  • 17 августа 2018

Судмедэксперты нашли в крови бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, по вине которого в ДТП погибла беременная женщина, наркотики. В связи с этим полиция ужесточила ему обвинение, сообщил адвокат потерпевшей стороны.

Бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, по вине которого погибла беременная женщина, ужесточили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Карабанова.

По его словам, в результате детальной медицинской экспертизы в крови Исаханова обнаружены каннабиноиды.

"То есть, перед тем как сесть за руль, он употреблял марихуану или гашиш. На основании этого следователь переквалифицировал его преступные действия", - сказал адвокат.

Он добавил, что наказание по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Резонансное ДТП произошло в середине июня на улице Верхняя Масловка. Михаил Исаханов, находясь за рулем BMW, сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли.

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Михаил Исаханов
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