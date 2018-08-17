МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь на 18 августа

МЧС предупредило жителей Москвы о тумане в ночь на 18 августа. Температура воздуха при этом составит от 9 до 11 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 23 - 25 градусов.

В Москве в ночь на субботу, 18 августа, ожидается туман. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Министерства чрезвычайных ситуаций.

Температура воздуха при этом составит от 9 до 11 градусов (11 - 16 выше нуля в центре), днем воздух прогреется до 23 - 25 градусов. Вместе с тем ранее в столице был объявлен "желтый" уровень опасности на субботу в связи с высокой пожароопасностью.