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Собянин отметил растущую популярность фестиваля "Времена и эпохи"

17:55
  • пятница
  • 17 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил площадку фестиваля "Времена и эпохи" на Тверском бульваре. По его словам, праздник будет проводиться в столице в июне ежегодно.

Фестиваль "Времена и эпохи" будет проходить в Москве ежегодно в июне. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения площадок фестиваля на Тверском бульваре, передает агентство "Москва".

В ходе общения с участниками, мэр попросил прощения за то, что в этом году фестиваль был перенесен с июня на август.

"Мы все-таки вернем первоначальную дату и будем в июне проводить ежегодно этот фестиваль, чтобы у него была своя собственная дата, которую знали бы все: и реконструкторы-участники фестиваля, и гости, чтобы удобно было планировать туристические поездки в Москву", - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что "Времена и эпохи" уже посетили более трех миллионов человек.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве уже в восьмой раз. В этом году праздник охватил 30 площадок. Всего в фестивале принимают участие более трех тысяч человек из 300 клубов исторической реконструкции.

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