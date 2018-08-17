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Путин внес кандидатуры на пост глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО

17:58
  • пятница
  • 17 августа 2018

Президент России Владимир Путин предложил кандидатов для избрания на должность глав Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии предложения по кандидатам для избрания на должность главы республики, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России просит рассмотреть кандидатуры действующего главы республики Юнус-Бека Евкурова, заместителя председателя комитета народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, а также депутата городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхана Евлоева.

Народному собранию Дагестана Путин предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева на должность главы республики. В списке, кроме него, находятся заместители председателя народного собрания Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

Кроме того, глава государства внес на рассмотрение заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры: это временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета Законодательного собрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко и директор ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталий Лагутин.

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