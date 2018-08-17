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Российско-германская внешнеторговая палата призвала отменить санкции

18:09
  • пятница
  • 17 августа 2018

Российско-германская внешнеторговая палата призывает перейти к процессу выхода из санкций против России, заявил председатель правления ведомства Маттиас Шепп. Он добавил, что новые ограничительные меры со стороны США затронут в том числе и немецкие компании, но при этом поводом для их введения являются бездоказательные обвинения.

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил о необходимости отмены введенных в отношении России санкций. Его слова приводит "Интерфакс".

"В преддверии встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным Российско-германская внешнеторговая палата выступила с призывом перейти к процессу выхода из санкций", - подчеркнул Шепп.

Он добавил, что возможные новые ограничительные меры, которые готовится принять Вашингтон в связи с инцидентом в Солсбери, способны нанести ущерб в том числе и немецким компаниям. Вместе с тем Шепп особо обратил внимание, что доверие граждан Германии к Штатам будет подорвано еще сильнее, так как новые антироссийские санкции строятся на бездоказательных обвинениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 18 августа Владимир Путин обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран.

При этом сама Меркель заявила, что переговоры с Путиным будут носить рабочий характер, и попросила не ждать от встречи "особых результатов". 

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Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп
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