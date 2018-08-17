Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов. В момент удара журналисты находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. В результате инцидента никто из них не пострадал.
Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под обстрел в Донбассе у населенного пункта Старомихайловка.
"Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", - говорится в сообщении на сайте Вести.Ru.
В результате инцидента никто не пострадал. "Все нормально, все живы-здоровы, обычная рабочая обстановка", - заявил "Интерфаксу" Сладков.
Ранее в Старомихайловке под обстрел попал конвой Международного комитета Красного Креста, который доставил жителям гуманитарную помощь.
Съемочная группа Сладкова уже попадала под обстрел в Донбассе в мае этого года. Тогда ранения получил звукооператор Игорь Уклеин.
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