Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов. В момент удара журналисты находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под обстрел в Донбассе у населенного пункта Старомихайловка.

"Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", - говорится в сообщении на сайте Вести.Ru.

В результате инцидента никто не пострадал. "Все нормально, все живы-здоровы, обычная рабочая обстановка", - заявил "Интерфаксу" Сладков.

Ранее в Старомихайловке под обстрел попал конвой Международного комитета Красного Креста, который доставил жителям гуманитарную помощь.

Съемочная группа Сладкова уже попадала под обстрел в Донбассе в мае этого года. Тогда ранения получил звукооператор Игорь Уклеин.