США назвали покушение на Мадуро "политическим насилием"

США осудили "политическое насилие", которым считают покушение на Николаса Мадуро 4 августа, и призвали венесуэльского лидера гарантировать презумпцию невиновности для всех обвиняемых по делу. Ранее сообщалось, что в причастности к произошедшему подозревают двух высокопоставленных военнослужащих. Всего задержаны 10 человек.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произошла 4 августа. Слова главы пресс-службы ведомства Хизер Науэрт приводит ТАСС.

"США осуждают политическое насилие, которое имело место 4 августа, и призывают режим Мадуро уважать закон, проявлять сдержанность и гарантировать презумпцию невиновности для всех обвиняемых", - подчеркнула Науэрт.

Ранее сообщалось, что в причастности к произошедшему подозревают двух высокопоставленных военнослужащих. Всего по делу задержаны 10 человек.

Мадуро попытались убить 4 августа, когда он выступал перед военными в Каракасе. К президентскому помосту были направлены начиненные взрывчаткой беспилотники, однако цели дроны не достигли. Ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

Сам венесуэльский лидер обвинил в подготовке покушения представителя внутренней оппозиции Хулио Борхеса. До этого Мадуро заявил, что у него есть доказательства причастности к произошедшему президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. В колумбийском Министерстве иностранных дел эти обвинения отвергли, назвав абсурдными.