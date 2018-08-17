США назвали покушение на Мадуро "политическим насилием"

США осудили "политическое насилие", которым считают покушение на Николаса Мадуро 4 августа, и призвали венесуэльского лидера гарантировать презумпцию невиновности для всех обвиняемых по делу. Ранее сообщалось, что в причастности к произошедшему подозревают двух высокопоставленных военнослужащих. Всего задержаны 10 человек.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произошла 4 августа. Слова главы пресс-службы ведомства Хизер Науэрт приводит ТАСС.
"США осуждают политическое насилие, которое имело место 4 августа, и призывают режим Мадуро уважать закон, проявлять сдержанность и гарантировать презумпцию невиновности для всех обвиняемых", - подчеркнула Науэрт.
Ранее сообщалось, что в причастности к произошедшему подозревают двух высокопоставленных военнослужащих. Всего по делу задержаны 10 человек.
Мадуро попытались убить 4 августа, когда он выступал перед военными в Каракасе. К президентскому помосту были направлены начиненные взрывчаткой беспилотники, однако цели дроны не достигли. Ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты".
Сам венесуэльский лидер обвинил в подготовке покушения представителя внутренней оппозиции Хулио Борхеса. До этого Мадуро заявил, что у него есть доказательства причастности к произошедшему президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. В колумбийском Министерстве иностранных дел эти обвинения отвергли, назвав абсурдными.
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