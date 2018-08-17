Путин едет к Меркель. Чего ждать от встречи в Берлине?

В субботу Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят планы двустороннего сотрудничества и ряд международных проблем. Переговоры лидеров на этот раз, в отличие от их прошлых встреч, пройдут на фоне растущего давления, которое оказывает Вашингтон как на Москву, так и на Берлин. Разрушат ли США российско-германское партнёрство или помогут сближению двух стран? Эту тему обсуждают многие западные комментаторы.

Встречу канцлера ФРГ и премьер-министра Черногории, прошедшую в Берлине, завершала итоговая пресс-конференция, на которой Ангелу Меркель не могли ни спросить и о предстоящем визите российского президента. Владимир Путин прилетит в Германию в субботу, передает "ТВ Центр". И это будут уже вторые переговоры лидеров за прошедшие три с небольшим месяца. Оттого у Меркель прямо интересовались, а не ждать ли сенсаций.

"Это - рабочая встреча, от нее не нужно ждать особых результатов. Но ввиду большого числа проблем, которые нас заботят - от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики - оправдано быть в постоянном диалоге", - сказала Ангела Меркель.

Продолжить этот диалог Меркель планирует во дворце Мезеберг, что в 70 километрах от Берлина. Одним из первых его владельцев значится младший брат Фридриха Великого. И именно тут встретятся лидеры России и Германии. Круг тем уже обозначен. Среди них ожидаемо Сирия, Украина, Иран и "Северный поток-2". Хотя возможно это не всё, о чем Меркель и Путин будут говорить. New York Times, например, пишет едва ли не о заговоре Москвы и Берлина против Вашингтона.

"Аналитики отмечают, что за детальным изложением повестки встречи может скрываться попытка укрепить альянсы и обменяться мыслями о том, как наилучшим образом ответить на пошлины президента Трампа. Россия и Германия пострадали от пошлин на алюминий и сталь, и обе страны опасаются последствий от мер против Турции, принятых недавно Трампом", - говорится в статье.

Его агрессивная политика, пишет большинство западных СМИ, действительно толкает Европу навстречу России. И Германия это движение возглавляет, учитывая огромное количество совместных проектов. Немецкий бизнес, ориентированный на Россию, ведь давно негодует. А в преддверии встречи Путина и Меркель российско-германская внешнеторговая палата вновь предложила начать выход из режима взаимных санкций, которые только вредят.

"Такова позиция 94% респондентов опроса среди 800 фирм-членов палаты. Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% – за поэтапную. Вместо этого на следующей неделе Вашингтон может принять новые антироссийские санкции, способные нанести серьёзный урон, в том числе и немецким компаниям", - говорится в заявлении палаты.

Речь, в том числе, и о проекте "Северный поток-2", который так раздражает США. И который крайне выгоден самому Берлину. Там ведь прекрасно умеют считать. И понимают, что американский сжиженный газ, который навязывает Вашингтон, в разы дороже российского. Об этом Путин и Меркель тоже будут говорить. Но убеждать немецкого канцлера в том, что строить трубопровод нужно российскому президенту вряд ли придется.

Путин на встрече с Трампом в Хельсинки подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину в случае урегулирования всех споров в Стокгольмском арбитраже. Впрочем, даже это не успокоило критиков, среди которых и Польша. Там предстоящую встречу Путина и Меркель тоже горячо обсуждают, обвиняя канцлера ФРГ в предательстве.

Украина в отношениях России и Европы - камень преткновения. Причем, если с транзитом газа проблему можно решить, то с Донбассом ситуация в тупике.

"Мы заинтересованы в том, чтобы военные действия были прекращены. Мы заинтересованы в выполнении всех пунктов минского соглашения в отличие от украинских партнеров. Что делать - непонятно. Но я надеюсь, что Владимир Путин и Ангела Меркель нам предложат какие-то пути сдвига с мертвой точки нормандского формата", - говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

В субботу ждем заявлений и по Сирии, где Россия предлагает Европе активнее включаться в процесс восстановления освобожденных территорий. Это позволит тысячам беженцев вернуться из ЕС обратно домой. Ожидают эксперты и подвижек в двусторонних отношениях. О начавшемся сближении Москвы и Берлина говорят сейчас все. Хотя это вряд ли можно расценивать, как проявление вспыхнувшей "политической любви". Скорее, здоровый прагматизм в отношениях, который выгоден обеим сторонам.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, "ТВ Центр".