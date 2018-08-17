С поэтом-песенником Зиновьевым простятся 19 августа в ЦДЛ

Скончался известный российский поэт-песенник Николай Зиновьев. Ему было 73 года. Церемония прощания пройдет 19 августа в ЦДЛ.

Российский поэт, автор текстов ко многим популярным песням Николай Зиновьев скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Зиновьев выпустил несколько сборников стихов, но широкая популярность пришла к нему в начале 80-х годов, когда творчество поэта привлекло внимание композиторов.

Первая же песня на слова Зиновьева - "Полёт на дельтаплане" в исполнении Валерия Леонтьева стала хитом. Не меньшим успехом пользовались "Паромщик" в исполнении Аллы Пугачёвой, "Мастер и Маргарита" Игоря Николаева, "А музыка звучит" Софии Ротару и многие другие.

Всего на стихи Николая Зиновьева были написаны более 200 песен. Прощание с поэтом пройдёт 19 августа в Центральном доме литераторов.