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США сократили финансирование программ помощи Сирии

18:59
  • пятница
  • 17 августа 2018

Госсекретарь США Майк Помпео распорядился сократить финансирование программ, направленных на стабилизацию ситуации в Сирии. Таким образом, 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на финансирование программ помощи САР, направят на другие цели.

Власти США направят на другие цели 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на стабилизацию в Сирии, передает РИА Новости.

Как заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт, соответствующее распоряжение отдал госсекретарь Майк Помпео.

Вашингтон ранее собрал на финансирование программ помощи Сирии 300 миллионов долларов от партнеров по коалиции, пояснила Науэрт. В частности, Саудовская Аравия пожертвовала 100 миллионов, ОАЭ - 50 миллионов.

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