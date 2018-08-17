"Я самолет не разбил": Панин оправдался за снятие с рейса

Авиарейс Симферополь-Москва пришлось задержать на час из-за актёра Алексея Панина. Накануне он передумал лететь и попросил выпустить его из салона в самый последний момент, когда все пассажиры уже заняли свои места. Артист, печально известный провокационным поведением и буйным нравом, на этот раз повёл себя спокойно. Полиция по результатам проверки не нашла нарушений в действиях Панина. Однако за причинённые неудобства авиакомпания вправе потребовать оплаты неустойки.

Самолет уже полностью был готов к взлету, пассажиры пристегнули ремни, как вместе со спинками кресел вертикальное положение принял один из путешественников. Направился к экипажу и заявил о желании сойти на землю. В авиакомпании поясняют: такое право, конечно, есть, но его реализация требует соблюдения регламента по безопасности, передает "ТВ Центр".

"На борт была вызвана полиция, которая должна снимать пассажиров и обследовать то место, где летел пассажир. Вместе с полицией на борт обычно поднимается служба авиационной безопасности. При этом, по данным членов кабинного экипажа, деструктивности в поведении данного пассажира не было", - сообщил представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Последнее уточнение особенно важно. Неусидчивым пассажиром оказался Алексей Панин, прославивший сам себя неординарным поведением. В СМИ тут же появились сообщения, что актер устроил на борту пьяный дебош. В авиакомпании это опровергли. Однако успевшие распространиться слухи обидели Панина, который путешествовал вместе с дочкой.

Видео из салона обрывается на полуслове, но и из этого понятно: в самолете дочь напомнила папе, что он не показал ей Симферополь, и да и вообще забыли купить "магнитики". Все бы ничего, но самолет не частный. На борту десятки пассажиров, среди которых, судя по звукам, совсем маленькие дети.

Полиции пришлось собирать показания свидетелей этой странной ситуации, в которой, впрочем, состава административного правонарушения не нашли. В итоге вылет самолета был задержан на час. Но это, по мнению актера, не имеет никакого значения. И пусть весь мир подождет, ведь главное, что он "самолет не разбил".

Так что попутчики должны бы сказать Панину "спасибо", ведь такое достижение его полностью оправдывает. Однако в авиакомпании все же рассматривают возможность предъявления актеру материальных претензий за задержку рейса. Ну а после прогулки по Симферополю Панин с дочкой отправились домой на машине по Крымскому мосту. Пассажиры паромной переправы выдохнули.

Александр Огородников, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".