Выборы мэра Москвы: молодежь составила более половины всех наблюдателей

Почти 60% общественных наблюдателей на выборах мэра Москвы 9-го сентября составляет молодежь. Средний возраст наблюдателя - 29 лет. Эти цифры были обнародованы на первом Всероссийском конгрессе наблюдателей, открывшемся в Москве. Желание следить за ходом голосования и подсчетом голосов изъявили почти пять тысяч человек. Сейчас они проходят обучение. По данным социологов, более половины москвичей интересуются выборами главы города, которые обещают быть максимально открытыми.

На два дня Москва становится центром общественной дискуссии, посвященной выборам, передает "ТВ Центр". В преддверии единого дня голосования эксперты и наблюдатели со всей страны собираются в одном месте, чтобы в рамках всероссийского конгресса обсудить детали и обменяться опытом. Столице в этом смысле есть чем поделиться - в экспертной среде уже прочно закрепилась формулировка "московский стандарт выборов". Здесь, например, 100% избирательных участков оборудовано видеокамерами, на каждом будут присутствовать обученные наблюдатели от Общественной палаты и от политических партий. Нет никаких ограничений - выборы мэра Москвы должны пройти максимально открыто.

Кандидаты в мэры Москвы активно работают с избирателями. У штаба Сергея Собянина появилась "Будка гласности". Здесь волонтеры помогают записать видеообращение к кандидату. Это еще один способ оставить наказ, пожелание или просто поделиться своими впечатлениями о городе.

Благодаря современным технологиям из дня сегодняшнего можно перенестись на много лет назад. Волонтеры предвыборного штаба Сергея Собянина и его доверенное лицо актёр Александр Олешко предложили горожанам надеть 3D-очки,чтобы увидеть красивую Москву 50-х годов, и Москву двухтысячных. Когда на улицах была хаотичная парковка, а исторические фасады завешаны рекламой.

"Есть огромное количество неравнодушных талантливых людей в команде нашего мэра, которые стараются для того чтобы наша жизнь, облик Москвы, повседневная жизнь огромного мегаполиса была лучше", - говорит доверенное лицо кандидата Сергея Собянина Александр Олешко.

Кандидат в мэры столицы от партии КПРФ Вадим Кумин прокатился на трамвае. Политик обсудил с пассажирами цены на проезд. В настоящее время система выстроена так, что выгоднее покупать транспортные карты с большим количеством поездок, один билет тогда будет стоить чуть больше 29 рублей. Цена разового проезда - 55 рублей. Кумин заявляет, что в случае победы на выборах он добьется понижения стоимости.

"Вместо 55 рублей это должно стоить 25 рублей. Мы это просчитали со специалистами, мы считаем, что это оптимальная цена, которая должна устроить москвичей", - заявил он.

По мнению Михаила Дегтярёва, будущее Москвы зависит от молодежи. Кандидат в мэры от ЛДПР в здании Государственной Думы встретился со студентами и пообещал всячески поддерживать их инициативы. Например, объявил курс на омоложение московского правительства в случае избрания его мэром и рассказал о возможных мерах поддержки для начинающих предпринимателей.

"Мы создадим фонд поддержки молодежного предпринимательства, куда каждый сможет прийти. Все должно бурлить в Москве. Все помещения будем отдавать на три-пять лет бесплатно для развития среднего и малого бизнеса", - пообещал он.

Кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов - на проходной научно-производственного центра имени Хруничева. Коллектив государственного предприятия опасается сокращений. Политик пообещал разобраться в ситуации и помочь.

"Я здесь как кандидат в мэры Москвы для того, чтобы пообщавшись с москвичами, с теми людьми, которые работают, с экспертами, с трудовым коллективом и профсоюзами, и выработать реальное решение, как можно спасти этот уникальный центр", - заявил он.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Теперь жителям города об этом будет напоминать тематический поезд, который запустили в метро на Арбатско-Покровской линии. Информационные плакаты рассказывают об основах процедуры голосования. Например, в этом году принять участие в выборах можно будет не только в столице. Мобильные участки откроют к крупных садовых товариществах в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться можно, посетив офис "Мои документы" или удаленно на сайте "Госуслуги".

Пётр Вершинин, Даниил Гималов, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".