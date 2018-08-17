Трамп: я уже сделал Америку снова великой

"Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы", - заявил Дональд Трамп в ответ на слова губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот усомнился в величии Штатов, отметив продолжающуюся там дискриминацию женщин.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, критикуя в Twitter высказывания губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявил, что уже выполнил свое предвыборное обещание и сделал Америку великой вновь. Об этом сообщает ТАСС.

Куомо заметил, что в США продолжается дискриминация женщин, так что говорить о действительном величии страны сейчас нельзя.

"Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия. Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы - устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше!", - написал в ответ на это Трамп.

До этого глава Белого дома заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого сократит расходы на Турцию. Чуть ранее Трамп сообщил, что Китай пока не в состоянии предложить США приличную торговую сделку, но переговоры по этому вопросу продолжаются.

16 августа американский лидер сказал, что публикующие фальшивые новости СМИ являются "партией оппозиции", но власти США побеждают в борьбе с ними.