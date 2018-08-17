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Наезд иномарки на остановку в Екатеринбурге попал на видео

20:08
  • пятница
  • 17 августа 2018

Несколько человек, в том числе подросток, пострадали в Екатеринбурге в результате ДТП с автомобилем Nissan. Иномарка при движении задним ходом въехала в остановку.

В Екатеринбурге там машина сбила людей на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает "ТВ Центр". ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Красный Nissan начал сдавать назад по направлению к автобусу, из которого высаживались пассажиры. Столкнувшись с ним, легковушка сначала рванула вперёд и врезалась в припаркованный у обочины автомобиль, а затем опять на большой скорости понеслась назад и протаранила остановку.

Под колёса иномарки попали несколько человек, включая подростка. Никто не погиб, но у пожилого мужчины серьезная травма головы. Он госпитализирован. За рулём Nissan была женщина. Тест на алкоголь в ее крови оказался отрицательным. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ДТП в Екатеринбурге
ДТП в Екатеринбурге
ДТП в Екатеринбурге
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