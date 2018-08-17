В МИД рассказали о сотрудничестве Росатома с Ираном

Россия готовит к отправке вторую партию топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Об этом сообщили в МИД России. Сотрудничество с Ираном по СВПД ведется под полным контролем МАГАТЭ, указали в министерстве.

В МИД России заявили, что Москва продолжает осуществлять все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. В частности, Росатом реализует серию проектов, призванных обеспечить выполнение условий плана.

"Успешно реализуется двусторонний высокотехнологичный российско- иранский проект по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. Они будут использоваться в промышленных и медицинских целях", - говорится в сообщении на сайте МИД.

В России хранятся заготовки топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Их возврат Ирану производится партиями не более пяти килограмм по запросу иранской стороны и после получения подтверждения МАГАТЭ о том, что все предусмотренные для этого в СВПД условия выполнены, указали в министерстве.

Первая партия была передана Ирану в начале 2017 года. В настоящий момент осуществляется подготовка к отправке второй партии.

Кроме того, Россия подтвердила готовность по мере необходимости оказать Ирану содействие в решении вопроса с излишками низкообогащенного урана, запасы которого в Иране не должны превышать 300 килограмм.

"Все упомянутое сотрудничество с Ираном осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ. Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД", - заявили на Смоленской площади.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против страны. Евросоюз в ответ ввел в действие регламент, согласно которому на территории ЕС санкции США в отношении Ирана будут блокироваться.