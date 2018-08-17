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Число жертв наводнений в Индии превысило 300 человек

19:29
  • пятница
  • 17 августа 2018

Из-за наводнений в штате Керала на юге Индии погибли уже 324 человека, сообщает The Independent со ссылкой на официальные данные местных властей. На всей территории штата объявлена тревога. Более 44 рек вышли из берегов, несколько мостов обрушились, работа транспорта крайне затруднена.

Как пишет газета The Independent со ссылкой на официальные данные местных властей, жертвами наводнений в индийском штате Керала стали уже 324 человека. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

На территории всего штата была объявлена тревога. Более 44 рек вышли из берегов, несколько мостов обрушились, при этом более 30 плотин оказались полностью затоплены.

Мощные муссонные ливни идут в штате Керала, что на юге страны, с середины прошлой недели. Работа транспорта и образовательных учреждений нарушена. Местные чиновники называют происходящее "самой страшной катастрофой последних 100 лет".

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