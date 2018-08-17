ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Частный вертолет разбился под Рязанью, пилот выжил

19:49
  • пятница
  • 17 августа 2018

Частный вертолет упал в 50 километрах от Рязани. Пилоту Robinson удалось выжить, он ранен.

Частный вертолет Robinson разбился под Рязанью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson обнаружен поврежденным на земле. Рядом с ним лежит травмированный пилот", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, авария произошла примерно в 50 километрах от Рязани.

Обновление (19:54 мск). Жесткую посадку вертолета в Спасском районе Рязанской области подтвердили в региональном управлении МЧС. Пилот госпитализирован.

Главное сегодня
Вертолет Robinson
Вертолет Robinson
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100