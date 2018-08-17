Частный вертолет разбился под Рязанью, пилот выжил

Частный вертолет упал в 50 километрах от Рязани. Пилоту Robinson удалось выжить, он ранен.
Частный вертолет Robinson разбился под Рязанью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Вертолет Robinson обнаружен поврежденным на земле. Рядом с ним лежит травмированный пилот", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, авария произошла примерно в 50 километрах от Рязани.
Обновление (19:54 мск). Жесткую посадку вертолета в Спасском районе Рязанской области подтвердили в региональном управлении МЧС. Пилот госпитализирован.