Частный вертолет разбился под Рязанью, пилот выжил

Частный вертолет упал в 50 километрах от Рязани. Пилоту Robinson удалось выжить, он ранен.

Частный вертолет Robinson разбился под Рязанью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson обнаружен поврежденным на земле. Рядом с ним лежит травмированный пилот", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, авария произошла примерно в 50 километрах от Рязани.