Макрон и Меркель обсудили Сирию, Украину и мигрантов

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Обсуждались сирийский конфликт, украинский кризис и ситуация с мигрантами в Средиземноморье. 18 августа переговоры с Меркель в Берлине проведет президент России Владимир Путин.

В Елисейском дворце сообщили о состоявшихся телефонных переговорах между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Коммюнике администрации французского лидера цитирует РИА "Новости".

"Темой беседы стала Сирия, в частности, ситуация в регионе Идлиб, где очень высоки гуманитарные риски", - рассказали в Елисейском дворце.

Там добавили, что также Макрон и Меркель обсудили украинский кризис и ситуацию со спасением мигрантов в Средиземноморье. По последнему пункту лидеры сошлись во мнении, что необходимо общее европейское решение по перевозчикам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 18 августа Владимир Путин обсудит с Ангелой Меркель реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. Вместе с тем сама Меркель заявила, что переговоры с Путиным будут носить рабочий характер, так что от них не стоит ждать "особых результатов".