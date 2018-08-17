СМИ: от химического отравления в отеле Диснейленда пострадали 22 человека

В обслуживающем парижский Диснейленд отеле "Нью-Йорк" от химического отравления пострадали 22 человека, пишет Le Parisien. Причиной произошедшего стала неправильная дозировка дезинфицирующих веществ для бассейна. Трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали.
Как сообщает газета Le Parisien, в отеле "Нью-Йорк", который обслуживает парижский Диснейленд, от химического отравления пострадали 22 человека. Информацию передает ТАСС.
Причиной произошедшего в публикации называют неправильную дозировку дезинфицирующих веществ для бассейна. Смесь жавелевой воды и раствора серной кислоты якобы находилась в открытом резервуаре, так что сильный запах быстро распространился по номерам. Отравились как купавшиеся, так и персонал.
В итоге трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали. Вокруг бассейна создали запретную зону, часть постояльцев переселили в удаленные от источника химикатов номера.
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