СМИ: от химического отравления в отеле Диснейленда пострадали 22 человека

В обслуживающем парижский Диснейленд отеле "Нью-Йорк" от химического отравления пострадали 22 человека, пишет Le Parisien. Причиной произошедшего стала неправильная дозировка дезинфицирующих веществ для бассейна. Трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали.

Как сообщает газета Le Parisien, в отеле "Нью-Йорк", который обслуживает парижский Диснейленд, от химического отравления пострадали 22 человека. Информацию передает ТАСС.

Причиной произошедшего в публикации называют неправильную дозировку дезинфицирующих веществ для бассейна. Смесь жавелевой воды и раствора серной кислоты якобы находилась в открытом резервуаре, так что сильный запах быстро распространился по номерам. Отравились как купавшиеся, так и персонал.

В итоге трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали. Вокруг бассейна создали запретную зону, часть постояльцев переселили в удаленные от источника химикатов номера.