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СМИ: от химического отравления в отеле Диснейленда пострадали 22 человека

20:27
  • пятница
  • 17 августа 2018

В обслуживающем парижский Диснейленд отеле "Нью-Йорк" от химического отравления пострадали 22 человека, пишет Le Parisien. Причиной произошедшего стала неправильная дозировка дезинфицирующих веществ для бассейна. Трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали.

Как сообщает газета Le Parisien, в отеле "Нью-Йорк", который обслуживает парижский Диснейленд, от химического отравления пострадали 22 человека. Информацию передает ТАСС.

Причиной произошедшего в публикации называют неправильную дозировку дезинфицирующих веществ для бассейна. Смесь жавелевой воды и раствора серной кислоты якобы находилась в открытом резервуаре, так что сильный запах быстро распространился по номерам. Отравились как купавшиеся, так и персонал.

В итоге трех сотрудников гостиницы и одного туриста госпитализировали. Вокруг бассейна создали запретную зону, часть постояльцев переселили в удаленные от источника химикатов номера. 

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