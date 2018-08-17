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Движение в центре Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама

20:38
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Москве перекроют ряд улиц из-за празднования Курбан-байрама 21 августа. В частности, с 05:00 до 09:00 нельзя будет проехать по улице Академика Глушко и бульвару Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до улицы Грина.

В центре Москвы ограничат движение 21 августа в связи с Курбан-байрамом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

С 04:00 до 11:00 полностью перекроют:

  • улицу Дурова;
  • участок улицы Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца;
  • улицу Мещанскую;
  • участок улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца;
  • участок Капельского переулка от проспекта Мира до улицы Гиляровского;
  • съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Также на это время полностью перекроют Большую Татарскую улицу, Старый Толмачевский и Малый Татарский переулки, Климентовский и Озерковский переулки и участок Минской улицы от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.

Две полосы улицы Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы будут перекрыты для движения транспорта с 04:00 до 11:00.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам знаменует собой завершение паломничества мусульман в Мекку.

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