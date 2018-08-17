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Пашинян заявил о беспрецедентной армяно-российской гуманитарной программе

20:56
  • пятница
  • 17 августа 2018

Россия и Армения готовят совместную беспрецедентную программу гуманитарного характера, которая не имеет аналога. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что Москва и государства Запада пока не могут в полной мере оценить новую ситуацию в его стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о нынешнем состоянии армяно-российских отношений, упомянув готовящуюся совместную гуманитарную программу двух стран и пообещав поделиться ее подробностями позднее. Слова Пашиняна приводит ТАСС.

"Сейчас Россия и Армения готовят совместную беспрецедентную программу гуманитарного характера, которая по своей сути не имеет аналога. После того как этот документ пройдет все соответствующие инстанции, мы предоставим необходимую информацию", - заявил премьер-министр.

Он также добавил, что пока Россия, как и страны Запада, не могут в полной мере оценить новую ситуацию в Армении, однако говорить о плохом уровне армяно-российских отношений "просто смешно".

Ранее Пашинян на заседании правительства страны предложил перейти к этапу быстрых реформ в республике, включив режим форсажа. 

Вместе с тем в конце июля Пашинян заявил, что Армения не стремится стать членом НАТО, но намерена продолжать сотрудничество с альянсом и участвовать в его миротворческих миссиях. Премьер-министр также назвал Россию "многовековым другом и стратегическим партнером" Армении.

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